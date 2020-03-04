بطريركية الروم الأرثوذكس: الكنيسة تفعّل الشركة مع الله بحياة مؤمنيها أمام أي خطر يداهم الشعب

لفتت بطريركية الروم الأرثوذكس إلى أنّه "لطالما تعرَّض المؤمنون للأمراض والأوبئة عبر العُصور. فكيف كانت تتصرَّف الكنيسة حيال ذلك؟"، موضحةً أنّ "الكنيسة تفعّل الشركة مع الله في حياة مؤمِنيها أمام أي خطر يداهم الشعب، سواء كان حُروبًا أو أمراضًا أو كوارث وما شابه، وذلك بإقامة الصّلوات والسهرانيّات والزياحاتٍ بالصّليب الكريم المحيّي والأيقونات المُقدَّسة وذخائر القدّيسين، بالإضافة إلى دَهن المؤمنين بالزَّيت المُقدَّس، ونَضحِ المنازل والأماكن ب​المياه​ المُقدَّسة والشّرب منها، وتتويج ذلك كُلّه يكون بتناول جسد الرّب ودَمه الكريمَين".

وذكرت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "يُمكن أن تُقام صلاة البَراكلِيسي لِوَالدة الإله في أيّ وقتٍ وعند الحاجة، بالإضافة إلى مدائح وصلواتٍ أُخرى وتلاوةِ أفَاشِين"، مشيرةً إلى أنّ "في المقابل، تُؤكّد الكنيسة أنّها تحترم العِلمَ المفيد للإنسان، وقد عرفت طغمةً كبيرةً من القدّيسين الأطبّاء كإليان الحمصيّ، بندلايِمُونَ الشَّافي، عَادِمِي الفِضَّةِ كيروس ويُوحنَا وكُوزمَا ودَميانُوس، لُوقَا الطّبيبِ المُعتَرِف وغيرهم. وما زال كثيرون من خُدّام الكنيسة والمُؤمنين المُجاهدِين من أطبّاء ومُعلّمين وباحثين ورجال عِلمٍ، يَسلُكُون الدَّرب نفسه".

وركّزت الكنيسة على أنّ "طبعًا، لا بُدَّ لنا في حالات انتشار الأوبئة مِن المُحافَظة على النَّظافة، واتِّخاذ كُلّ تَدابير الوِقاية اللّازمة، ولَكِن يَجب ألّا نَنسى الوجه الإيمانيّ، والسَّعيَ الدَّائِمَ للاتِّحادِ بالله"، مبيّنةً أنّ "​الإنسان​ قَد يقعُ في تجربةٍ، وينقادُ لفكرةٍ مِن هُنا وأُخرى من هناك، فيتجنَّب المجيء إلى الكنيسة خوفًا مِن انتقال العدوى له، إن مِن ناحية اللَّمسِ أوِ المُناوَلَةِ أو تَواجُدِه بينَ مَجمُوعَةٍ مِنَ النَّاس". ونوّهت إلى أنّه "قَد يَسعَى إعلامٌ دَهريٌّ إلى تَغذِيَةِ فِكرَةِ الابتِعَاد عنِ الكَنيسة، وهَذا ضِمنَ سِياقٍ مُمَنهَجٍ زاحِفٍ ومُتَكَرِّرٍ، مُوَجَّهٍ في مَجالاتٍ شَتَّى كالأَفلامِ والرُّسُومِ المُتَحرِّكَةِ وغَيرِها مِنَ الأفكارِ الّتي تَنهَالُ عَلَينا يَومِيًّا، وتُشَتِّتُ أفكارَنَا وتُدَمِّرُ عائلاتِنَا، فَيُضحي الإنسانُ مَعها أسيرَ مُخَطَّطٍ شَيطانِيّ، بَعد أَن يُسَيطِرَ عَلَيهِ الخَوف والهلع".

وأفادت بأنّ "هُنا نَتَذكَّرُ ما قَالَهُ بُطرسُ الرَّسولُ: "يَا رَبُّ، إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟ كَلاَمُ الْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ" (يوحنا٦٨:٦)"، مشدّدةً على أنّ "الكَنيسَةَ تُؤمِنُ بأَنَّ يَسوعَ هُوَ الحَياة، وهِي تُصَلِّي عَلى الرَّجاءِ طالبةً مِن الرّبِّ شفاءَ النفسِ والجسد، وألاّ تُشَتِتَنا مَكائِدُ إبليس، فنُصبِحَ بعيدين عن خَلاصِ اللهِ المُعَدِّ لَنا مُنذُ تَأسيسِ العَالَم".