قوى الأمن: تدابير وقائية في السجون والنظارات لمنع تفشّي فيروس "كورونا"

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بعد الإجراءات الّتي تتّخذها قوى الأمن الداخلي في السجون من تدابير وقائيّة لمنع تفشّي فيروس "كورونا" حفاظًا على سلامة ​السجناء​ وذويهم وعناصرها، ستقوم ​وزارة الصحة العامة​ وبعد إشارة ​النيابة العامة​ التمييزيّة بتعقيم الأماكن الّتي يتمّ فيها توقيف الأشخاص من سجون ونظارات".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين يقصدون زيارة أحد السجنا، أن "تقتصر المواجهة على فرد واحد فقط من عائلته في أيام الزيارات المحدّدة".