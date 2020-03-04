لجنة متابعة الوقاية من كورونا ناقشت التدابير في مخيمات النازحين

اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ المستجد في ​السرايا الحكومية​، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​ ومستشارة رئيس ​الحكومة​ للشؤون الصحية بترا الخوري.



وهدف الاجتماع إلى مناقشة التدابير الواجب اتخاذها على صعيد ​مخيمات النازحين​ السوريين بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظين والمنظمات الدولية لجهة وضع خطط لنشر التوعية، بالدرجة الأولى، ووضع آلية للاكتشاف المبكر، ل​حالات​ الاصابة، وآلية التصرف في حال ثبوت وجود أي حالة في ​المخيمات​.

واتفق المجتمعون على أهمية التنسيق بين مختلف الأفرقاء، بغية وصول التوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة إلى أكبر عدد من الناس، ونشر معلومات موحدة، هدفها زيادة الوعي العام للحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن المؤشرات تدل على مخاطر امكانية انتشار الفيروس بشكل أسرع في المرحلة التالية، اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

