شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأعلى للإعلام: أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الدينى والقضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الذى ترأسه النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، ملف عمل غير المؤهلين بالإعلام وضرورة وضع ضوابط للممارسة الإعلامية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، وقال الدكتور عصام فرج أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد الإعلامى به الكثير من التجاوزات وقد يرجع ذلك للحرية التى يتمتع بها، مشيرا أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام فإنه سيتم تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإلكترونية سواء ماديا أو إدارياً.

وأضاف فرج: لدينا آلاف الخريجين سنويا من كليات ومعاهد الإعلام ينضمون لسوق العمل دون تدريب أو تأهيل، مؤكدا أن الوسيلة الإعلامية تتحمل المسئولية فى هذا الصدد.

وانتقد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم زيادة عضوية نقابة الإعلاميين رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، حيث لا يتعدى عدد أعضائها 2000 عضو رغم وجود العديد من العاملين فى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الخاصة، ولم تقم الوسائل الإعلامية بإجبار أعضائها على الانضمام للنقابة.

وأكد عصام فرج، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الدينى والقضايا العربية وأيضا مع الطفل والمرأة والإعلام الرياضى من خلال دورات تدريبية، مشيرا أن القانون حدد الجزاءات للمخالفين وسيتم تطبيقها بكل حزم.

وقال إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إن مهنة الإعلام تم انتهاكها وأصبح يمارسها من ليس لديه أي مقومات، داعياً أن يقوم الإعلام الحكومى والخاص بضبط المشهد، وألا يمارس العمل الإعلامى إلا من استوفى الشروط وتجيزه لجان الاختبار والمتابعة، مؤكدا أن من يطرأ على مستواه أى تغيير من المذيعين يتم وقفه فورا .

وبدوره أعرب النائب يوسف القعيد عضو مجلس النواب عن أمنيته فى أن تسلك نقابة الإعلامين نفس مسلك نقابة الصحفيين ووضع تعريف للعاملين بها حتى ينضبط المشهد الإعلامى .

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أما النائبة نهى الحميلى، فقد رفضت اعتراف ممثلى الهيئات الإعلامية بوجود مشكلات على أرض الواقع وطالبت بوضع حلول حتى لا تكون اجتماعات اللجنة مجرد كلام .