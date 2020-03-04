شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب تفتح ملف التخلص من مخلفات تطهير الترع بحضور محافظ الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى تجربة المحافظة فيما يخص التخلص من مخلفات تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم الأحد أثناء مناقشتها ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فؤاد حسب الله بشأن إلغاء القرار 280 لوزير الرى الموارد المائية والذى ضاعف القيمة الإيجارية لأراضى أملاك وزارة الري.

وقال طارق رحمى، أنه قام بإعداد أسطوانة مدمجة تتضمن صور لجميع مخلفات تطهير المجارى النائبة على مستوى المحافظة وقام باستدعاء مدير مديرية الرى والصرف بالمحافظة واطلعه على الأسطوانة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للمحافظ والعاملين بمكتبة شخصيا، واستدعى مدير مديرية الرى والصرف بالمحافظة واطلعه عليها.

وأضاف محافظ الغربية، أنه قام بالتنسيق مع ممثل وزارة الرى والموارد المائية وتك الاتفاق على أن تتحمل وزارة الرى تكلفة التخلص من هذا الأمر لأنه ناتج عن أعمالهم.

وتابع طارق رحمى، أنه سيتم مراقبة هذا الامر باستمرار لأنه أمر متجدد ولا يتوقف والجهاز الإدارى بالمحليات يتحمل الكثير فى هذا الأمر، مضيفًا: "لابد من أن يتم وضع الامور فى نصابها وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته".

وفى المقابل أكد ممثل وزارة الرى المهندس طارق عواد أن الوزير قام بإلغاء القرارين رقمى 280 و294 واصدر قرارين جديدين بدلا منها تحت رقمى 358 و359 وتم نشرهم بالجريدة الرسمية وتم ابلاغ الضرائب العقارية بالعمل بهم رسميا لتخفيف العبء عن المواطنين.

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