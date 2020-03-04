شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للوقاية من كورونا بندوة بالبرلمان: الكلور يقضى عليه وطهى الطعام جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "النظافة هى خط الدفاع الأول ضد كورونا"، هكذا أكدت أمانى أبو زيد، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها الأمانة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشأن طرق الوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتخذها البرلمان للوقاية من الفيروس الجديد.

وأكدت الدكتورة أمانى أبو زيد، أن نسبة الوفاة نتيجة فيروس كورونا ضئيلة وأقل من الوفاة نتيجة الأنفلونزا العادية، وأن النظافة هى خط الدفاع الأول ضد "كورونا"، مشيرة إلى أنه من الناحية العلمية أثبتت الدراسات أن استخدام الكلور فى التنظيف يقضى على الفيروس الموجود على الأسطح.

واستعرضت أبو زيد، أبرز طرق الوقاية من فيروس كورونا وفى مقدمتها تقليل التعامل مع الحيوانات الحية باعتبارها ناقلة للفيروس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة، والجلوس بالبيت كنوع من العزل الذاتى حال الاصابة بالأنفلونزا، لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

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وأكدت أمانى، خلال الندوة، ضرورة الاهتمام بطهى الطعام بشكل جيد، والابتعاد عن المأكولات خارج المنزل، وعدم لمس الأشياء كثير، وعدم الاقتراب من الأشخاص لمسافة أقل متر، واستخدام المياه والصابون باستمرار على مدار اليوم بمعدل كل ساعة وعدم لمس الوجه أو العين، مشيرة أن الشخص المُصاب يمكن أن يعدى نحو 3 أشخاص.

وكانت الأمانة العامة بمجلس النواب قد وزعت منشورا ورقيا صادرا عن منظمة الصحة العالمية يحمل عنوانا "كيف تحمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا" على الموظفين والباحثين بالبرلمان والمحررين البرلمانيين.

وتضمن المنشور الذى تم توزيعه، تعريف لفيروس كورونا، وكيفية انتقال العدوى، وأعراض الإصابة بالفيروس وحقيقة التعامل مع أعراض فيروس كورونا حال الإصابة. وطرق الوقاية من الفيروس.