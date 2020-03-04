شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة البرلمان" تدعو رئيس الوزراء لاجتماع حول دراسة منظومة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة وكيل اللجنة محمد شعبان، إلى عدد من التوصيات الهامة فى شأن تنظيم العمل الإعلامى وتطوير الإعلام الرسمى المصرى، فى ضوء مناقشتها طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية.

وجاء فى مقدمة توصيات اللجنة، توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء عبر مكتب رئيس البرلمان لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حضور رؤساء الهيئات الوطنية والمعنين بالملف الإعلامى، وإعادة دراسة منظومة الإعلام فى إطار أنه ملف أمن قومى والأخذ فى الاعتبار أن حروب الجيل الرابع تدار عبر وسائل الإعلام.

ودعت لجنة الثقافة والإعلام إلى الاستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية فى هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدى للشائعات التى تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، والتسويق لاسم مصر عالميا وتعزيز مكانتها دوليا وإفريقيا وعربية .

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ومن التوصيات أيضا عقد لجنة خاصة لدراسة وضع قطاع الأخبار وسبل نجاحه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن القومى المصرى، والنظر فى فصله وجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بميزانية منفصلة .

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة قد شددوا خلال الاجتماع على ضرورة نقل الأخبار باللغات المختلفة، وتوسيع الانتشار على المستوى العربى والأجنبى، حيث أكد النائب عصمت زايد أهمية وأد الشائعات التى تسعى للإضرار بالدولة المصرية، داعيا لوجود قناة قوية تتحدث بكل لغات العالم.

وأكد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية التطوير السريع للإعلام الرسمى لمواجهة حروب الجيل الرابع، واصفا الإعلام بأنه مسألة أمن قومي.

من جانبها، شددت النائبة جليلة عثمان على أهمية التطوير للإعلام الرسمى، لاسيما القنوات الإخبارية، مؤكدة ضرورة حضور وزير الإعلام أسامة هيكل أمام اللجنة للنقاش حول عما إذا كنا بحاجة إلى إنشاء قناة إخبارية جديدة أو العمل على دعم وتطوير قناة النيل للأخبار الموجودة حاليا.