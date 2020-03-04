شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الأخبار: خطة لتطوير القطاع والتليفزيون ليصبح قادرا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، أميرة سالم، قدرة القطاع على المنافسة لما يملكه من إمكانيات في البنية التحتية، وهناك خطة لتطوير القطاع، لافته إلى أهمية أن يتبع التطوير صيانة لكافة وسائل التكنولوجيا بما يساعد القطاع في القيام بدوره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال مناقشتها طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية، وعمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

وقالت أميرة سالم، إنه تم تنفيذ بعض محاور هذا التطوير، وجارى استكمالها، مشيرة إلى أن التطوير يتطلب مزيد من وسائل الإبهار، والتوسع في المكاتب الخارجية، الأمر الذي يحتاج تمويل دعم مادي.

وأشارت سالم، إلى ما تملكه الدولة من قنوات إخبارية عريقة تعمل منذ أكثر من 22 سنةً، رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة، مضيفة : توقعت أن يدعو طلب الإحاطة إلى عملية تطوير قناة النيل للأخبار، أقدم قناة إخبارية فى الوطن العربى، وليس المطالبة بإنشاء قناة جديدة"، وقاطعها النائب محمد شعبان، قائلا إنه لا يجوز انتقاد طلب إحاطة فى البرلمان.

ونوهت أميره سالم، إلى ما تملكه قناة النيل للأخبار، من الكوادر البشرية المميزة، وأنه جاري تطوير القناة بالإمكانات المتاحة، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات HD واستديوهات معدة على مستوى عالى ونحن نفتقد الدعم المالى، متابعة:" لدينا ما لدى القنوات الخاص ولكن هناك ربط مع هذه القنوات عند إذاعة احداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق".

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وتعقيبا على سؤال النائب يوسف القعيد، عن خريطة الإرسال واللغات المستخدمة في القنوات الإخبارية، قالت أميرة سالم، إن النيل للأخبار قناة تتحدث العربية، وهناك قناة النيل الدولية تعمل بالتوازي معها تتحدث الإنجليزية وتخاطب الجاليات الأجنبية داخل مصر، وأن القناة تغطى منطقة القمر المصرى نايل سات.