صحة دبي تعلن اكتشاف إصابة طالبة هندية بـ كورونا

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ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من "خلال التقصي النشط والمستمر"، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصا من ألمانيا، وشخصا من كولومبيا.

وأضافت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

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وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها، "في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

من جهة أخرى، قالت الوزارة إنه تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي، والسماح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق، بعد أن تم فحصهم والتأكد من سلامتهم.

وأوضحت أنه سيتم إعادة فحص المحجور عليهم صحيا للتأكد من سلامتهم، كما سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والأدوات والمركبات المستخدمة.

وأكدت الوزارة أنها "تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين، تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس داخل الدولة، والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع".