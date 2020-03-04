أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 82 و9 وفيات

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء،

إلى 82 و9 وفيات.

ويذكر أن قال جيف داتشن، مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينج إن "خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد".

وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة، فإن العدوى يمكن أن تسبب مرضا خطيرا، وهناك احتمال قائم أن يصاب كثيرون بالمرض".

وكان حاكم نيويورك، آندرو كوومو، حذّر من أنه أصبح من غير الممكن تجنّب تفشي الفيروس في المدينة بعدما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى عامل في مجال الرعاية الطبية كان قد زار إيران مؤخرا.

وقال كوومو، للصحفيين: "لا شك أنه سيتم تسجيل حالات جديدة، إنها نيويورك، نحن بوابة إلى العالم".

Advertisements

ويذكر أن أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة بحلول الصيف.