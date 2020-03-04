كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 82 و9 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قال جيف داتشن، مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينج إن "خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد".
وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة، فإن العدوى يمكن أن تسبب مرضا خطيرا، وهناك احتمال قائم أن يصاب كثيرون بالمرض".
وكان حاكم نيويورك، آندرو كوومو، حذّر من أنه أصبح من غير الممكن تجنّب تفشي الفيروس في المدينة بعدما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى عامل في مجال الرعاية الطبية كان قد زار إيران مؤخرا.
وقال كوومو، للصحفيين: "لا شك أنه سيتم تسجيل حالات جديدة، إنها نيويورك، نحن بوابة إلى العالم".
ويذكر أن أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة بحلول الصيف.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال، الخميس الماضي، إنه سيوكل مهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا إلى نائبه.
وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 6 حالات سُجّلت كلها في ولاية واشنطن.
وسُجلت 5 من الوفيات الست في مقاطعة كينج الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية واشنطن التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سُجّلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش.