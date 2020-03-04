كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنور قرقاش يبحث سبل تعزيز التعاون مفوض "الأونروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هامش الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم أهداف الوكالة.

وشدد معاليه على محورية الدور الذي تقوم به وكالة الأنروا في فلسطين مشيرا إلى الدعم المستمر لدولة الامارات للأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها الوكالة.