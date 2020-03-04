الرئاسة التركية: فتح الحدود أمام المهاجرين ليس "ابتزازاً سياسياً"

وتوجّه آلاف الأشخاص من تركيا باتجاه الحدود مع اليونان، التي مثلت إبان أزمة الهجرة الكبيرة التي هزّت أوروبا في 2015 باب عبور رئيسي نحو القارة.

ومنعت اليونان، الأحد، ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".

وتتهم اليونان تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود، في "هجوم منظم"، وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

ومنعت اليونان، الأحد، ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".

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والسبت الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصدير عناصر التنظيمات الإرهابية التي يؤويها في بلاده منذ فترة طويلة ويقدم لها الدعم المالي واللوجستي.

وقال الرئيس التركي، بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، منذ مساء الجمعة، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وفي وقت سابق، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استخدام الرئيس التركي ملف اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا بـ"غير المقبول".

من جانبه، أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مارجريتس شيناس، أنه لا يمكن لتركيا "ابتزاز" أوروبا بملف اللاجئين.