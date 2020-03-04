كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميم بن حمد .. طريح الفراش، ودرجة حرارتِه مرتفعة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش القصر الأميرى بالدوحة، حالة من الهلع دون معرفة العاملين والمسئولين بالسبب الحقيقي لهذه الحالة، لتتردد أسئلة عما يحدث داخل الغرف المغلقة بالقصر وحالة الصمت الرهيب التى تنتاب الموجودين داخله.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصادر لـ"مباشر قطر" داخل القصر الأميري، أكدت أن تميم بن حمد أمير الإرهاب طريح الفراش منذ أيام، وأن درجة حرارتِه مرتفعة جدا ولم يخرج من غرفتِه لمدة ثلاثة أيام، ويتناوب عليه حاليا عدد كبير من الأطباء.وتابع التقرير: "المصادر قالت إنها تحدثت مع أحد الأطباء المشرفين على علاج تميم سرا، وكشف عن فاجعة كبيرة باحتمال إصابة أمير الإرهاب بفيروس كورونا، الطبيب المعالج أشار إلى أن هناك احتمالية كبيرة بإصابة تميم بالفيروس، حيث إن الأعراض التي يعاني منها تتشابه مع أعراض كورونا".