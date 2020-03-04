كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ كورونا في النجف وديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان أن المصاب السادس بفيروس كورونا هو إمام مسجد في السليمانية.

من جانبه، قال ناطق باسم الصحة في السليمانية إن الوضع الصحي للمصاب السادس ليس مستقراً، ويخضع الآن للعناية الطبية المشددة.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

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وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء، وقف حركة التبادل التجاري مع كل من إيران والكويت لمدة أسبوع اعتبارًا من 8 مارس خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل في العراق إلى 21 حالة بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية الصادرة الإثنين الماضي.

ورصد العراق حالة الإصابة الأولى بالفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" في 25 فبراير لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

وحظر العراق، في 26 فبراير، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، كما حظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما؛ لمحاصرة الفيروس القاتل.