لقاء “السيدة بلوك” بمغربيات يثير سخط رواد مواقع التواصل

تحل الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في المغرب، للقاء نساء مغربيات بمناسبة عيد المرأة، يوم الثامن من مارس الجاري، غير أن أسعار تذاكر حضور اللقاء أثار سخط نشطاء مواقع التواصل، فتطرقوا إلى هذا الموضوع.

ويبلغ سعر تذكرة حضور لقاء الإعلامية المثيرة للجدل، 600 درهم، بالنسبة للمستوى الأول، و300 درهم للمستوى الثاني، غير أن النشطاء المنتقدين، تساءلوا “ما جدوى دفع المبالغ المذكورة لحضور لقاء مع إعلامية مثيرة للجدل، وتسوق أفكارا تتلقى انتقادات”.

يذكر أن رضوى الشربيني مثيرة للجدل في برنامجها بمصر، ومعروفة بلقب “بلوك بلوك”، بسبب عبارة ترددها لتحث النساء عبرها على حجب الرجال من حياتهن، كما تقدم نصائح تتنافى مع نصائح المختصين في العلاقات، ما يجعلها محط انتقادات.