لاعب الفتح “يستفز” أنصار الجيش الملكي قبل “ديربي” العاصمة

وليد لباب_صحافي متدرب
أشعل لاعب الفتح الرباطي رضا الجعدي، مقابلة الديربي الرباطي قبل موعدها، وذلك بدعوة جمهور الفتح للحضور بقوة للتأكيد على أن هناك فريقا واحدا فقط يمثل العاصمة.
تصريح اللاعب الجعدي خلف عاصفة من ردود الفعل وسط جمهور الجيش الملكي، بين من اعتبره استفزازا للنادي الملكي، وبين من اعتبر أن التصريح فكاهي أكثر منه استفزازي، لكون جمهور العاصمة لا يعرف سوى الجيش الملكي على حد قولهم.
يذكر أن الجيش الملكي سيستقبل الفتح، يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لحساب منافسات البطولة الاحترافية.
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