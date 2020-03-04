بسبب “كورونا”.. وزير الصحة التونسي “يمنع” جماهير الوداد من التنقل إلى تونس

أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، عن الاكتفاء بالجماهير الحاضرة في تونس حاليا، لمتابعة مبارتي الترجي التونسي والزمالك المصري، والنجم الساحلي والوداد الرياضي، بسبب التخوف من انتشار “فيروس كورونا” المستجد.

وقال المكي في تصريحات صحفية إن تونس ستكتفي بحضور الجماهير التي وصلت خلال الأيام الماضية، مبرزا بأن هذا القرار يأتي على خلفية مخاوف من تسرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير الصحة التونسي “نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار وأن يعودوا للمختصين هناك وسيؤكدون أن هذا الإجراء عادل ونزيه ويستند إلى مصلحة عامة بيننا وبينهم ولا وجود لاعتبارات أخرى”.ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها الوزير هي الدعوة للتقليص من التظاهرات الجماعية غير الضرورية والحد من تبادل البعثات.

وخلقت تصريحات وزير الصحة التونسي الجدل، بحكم رغبة الجماهير الودادية في الانتقال لمساندة فريقها في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت القادم أمام النجم الساحلي التونسي، إذ حجز الآلاف من جماهير الفريق تذاكر الرحلات طيلة الأسبوع، وإلى غاية يوم المباراة، لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة.

وأعلنت تونس رسميا عن رصد أول إصابة بفيروس كورونا، أول أمس الإثنين، فيما أخضعت حوالي ألف شخص معظمهم من الوافدين من الخارج للحجر الصحي للوقاية من الفيروس، غادر قرابة نصفهم حتى الآن.