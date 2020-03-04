كورونا بالمغرب.. اجتماع عاجل في مجلس النواب لمناقشة تدابير محاصرة الوباء

بعد إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في المغرب، تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لعقد اجتماع طارئ، الجمعة القادم، بشأن الوباء الذي تسبّب في إصابة الآلاف عبر العالم، من ظهوره نهاية دجنبر الماضي في الصين.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة البرلمانية، التي تترأسها النائبة الاستقلالية سعيدة آيت بوعلي، تداعيات انتشار وباء كورونا، وسبل محاصرته، والإجراءات الوقائية، فضلاً عن التدابير الاحترازية الي اتخذتها الحكومة لمواجهته، بالإضافة إلى الاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة محتملة.

ويرتقب أن يبحث أعضاء اللجنة المذكورة التي تترأسها الاستقلالية سعيدة آيت بوعلي، تداعيات انتشار وباء “كورونا” وسبل محاصرته والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهته وكذا الاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة.

Advertisements

وتقدمت فرق برلمانية، في وقت سابق، بطلبات للدى اللجنة لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتدارس الإجراءات الوقائية، خاصة بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول لاتخاذ الاستعدادات الوقائية الكافية لمحاربة فيروس “كورونا” المستجد.

وضمت المجموعات النيابية كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الحركي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء الإثنين، أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، لمواطن مغربي قدِم من مدينة بيرغامو الإيطالية، الخميس 27 فبراير الماضي، عبر المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.