الجيش “يطرح” تذاكر ديربي العاصمة للبيع

سعد فاروق – صحافي متدرب

أعلن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، عن أثمنة وأماكن بيع تذاكر مباراته أمام فريق الفتح الرباطي برسم الجولة 20 من البطولة الإحترافية، والتي ستجرى يوم السبت المقبل بداية من الرابعة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله .

و قد حددت أثمنة تذاكر المواجهة في 30 درهما للمدرجات العادية، 50 درهما للمدرجات المغطاة، و100 درهم للمنصة الشرفية.

وأوضحت إدارة النادي العسكري أن عملية بيع التذاكر ستنطلق يوم الجمعة، حسب الجدول التالي :

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– المعمورة :

* متجر نادي الجيش الملكي :

يوم الجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساءا.

– مدينة الرباط :

* ملعب الهلال يعقوب المنصور :

يوم الجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساءا.

* المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله :

يوم الجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساءا..

ويوم السبت إبتداءا من الساعة 10 صباحا