بموازة مع محاكمة الصحافي عمر الراضي.. وقفة احتجاجية أمام محكمة “عين السبع”

بموازة مع محاكمة الصحافي، عمر الراضي، أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والناشط عبد العالي بلحماد المعروف بـ”بوذا”، وذلك أمام استئنافية خنيفرة؛ دعت “لجنة الدار البيضاء لدعم عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي”، لوقفة احتجاجية أمام محكمة عين السبع الإبتدائية بالدارالبيضاء، غدا الخميس.

وأعلنت “لجنة الدارالبيضاء لدعم عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي”، في بيان لها، عن “تضامنها مع إضراب معتقلي “حراك الريف” عن الطعام، وذلك بسجون “راس الما”، و”جرسيف”، و”سلوان”، إضافة إلى معتقلي الرأي محمد بودوخ، بتيفلت”.

ودعت اللجنة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بصفته مشرف على مندوبية السجون، من أجل “التدخل في نطاق اختصاصاته، بهدف إيقاف القرارات اللاقانونية للمندوبية، التي تحرم بمقتضاها الجمعيات الحقوقية من زيارة المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم”.

كما أعلنت اللجنة المذكورة، عن “تضامنها مع أحمد الزفزافي، بسبب ما يتعرض له من تهجمات من طرف مندوبية السجون، تصل حد تهديده بالمتابعة القضائية وتوجيه تهم إليه تشكك في وطنيته..”، بحسب تعبيرها.

وإضافة إلى ذلك، عبرت “لجنة الدارالبيضاء لدعم عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي”، عن تنديدها بتصريحات كل من أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي “تنفي وجود معتقلين سياسيين بالمغرب”.

