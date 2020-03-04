المرصد السوري: معارك إدلب تخلف نحو 49 قتيلاً من قوات النظام والمعارضة

المناطق - واس

لقي اليوم نحو 49 مقاتل من قوات النظام والمعارضة مصرعهم جراء المعارك العنيفة التي تدور في محيط إدلب .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 21 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له قتلوا خلال اليوم، ضمنهم 10 جراء القصف التركي، فيما لقي 28 مقاتلاً من المعارضة مصرعهم نتيجة قصف قوات النظام والطائرات الروسية.

وتستمر الاشتباكات العنيفة وفقاً للمرصد على محاور عدة بريف مدينة سراقب شرق إدلب بين قوات النظام والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، والفصائل ومجموعات معارضة من طرف آخر، وسط قصف متواصل وبشكل مكثف من الطائرات الروسية، فيما تواصل الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التابعة لها ضرباتها المكثفة على مواقع قوات النظام.