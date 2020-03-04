نظام الحمدين يستثنى إيران وتركيا من قرار منع دخول البلاد بسبب كورونا

المناطق _ الرياض

تجمع قطر وإيران وتركيا علاقة وثيقة، خاصة أن قطر تخدم مصالح الدولتين في منطقة الشرق الأوسط على حساب مصلحة الدول العربية، كما تسعى لإثارة الفوضى في المنطقة العربية.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج “الوثيقة القطرية السوداء”، واستنكروا العلاقة الوثيقة بين إيران وتركيا والدوحة، وظهر الهاشتاج ضمن الأكثر تداولا اليوم الاثنين، خاصة بعد قرار قطر منع دخول مواطنين من الدول العربية لدخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا، فيما استثنت مواطني إيران وتركيا.

ونشر رواد تويتر صورة من قرار الهيئة العامة للطيران المدنى، والموجه لشركات القطرية، وجاء فيه:” في ضوء انتشار وباء كورونا على نطاق عالمى، وفى إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، تقرر حظر قبول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت عن طريق نقاط وسيطة بما ذلك حاملي الإقامات سارية المفعول في دول قطر، ويستثنى من ذلك الحظر مواطني دول تركيا وإيران، يطبق هذا القرار اعتبار من تاريخه وحتى إشعار آخر”.