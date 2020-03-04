شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغلق كافة المدارس لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لوسيا أزولينا وزيرة التعليم الإيطالية اليوم الأربعاء عن إغلاق كافة المدارس اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى الخامس عشر من آذار /مارس الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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