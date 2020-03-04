السعودية: لا إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم (الثلاثاء)، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

كانت الوزارة قد أعلنت أمس، تسجيل أول إصابة في السعودية لمواطن قادم من إيران عبر البحرين لم يفصح عن وجوده، مشيرة إلى أن الحالة معزولة بالمستشفى، ويجري التعامل معها، وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات المعتمدة.

وكشفت «لجنة متابعة فيروس كورونا» في وقت سابق اليوم، حصر 70 مخالطاً للمصاب الذي سيستمر الحجر عليه، منوهةً إلى أن رصد حالات الاشتباه بالفيروس مستمر على مدار الساعة.

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وشددت وزارة الصحة السعودية على أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات، داعيةً الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية.

وخلال حديثه للتلفزيون السعودي أمس، طمأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع أن «المملكة يوجد بها خبراء على مستوى عال للتعامل مع (COVID – 19)»، موضحاً أن «هذا الفيروس يعد وباء عالمي، ولا توجد دولة بمعزل عنه»، مشيراً إلى وجود مراكز أبحاث دولية كثيرة للبحث عن لقاح له.

وأكد الربيعة على أهمية التزام كل أفراد المجتمع باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع «كورونا الجديد»، مهيباً الجميع بالتواصل مع مركز «صحة 937» للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بالفيروس.