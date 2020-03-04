بالفيديو.. طائر يلتهم أخطر أفعى في العالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائر أبو قرن الأرضي الجنوبي وهو يلتهم أفعى في مشهد مثير.
وبعد لحظات يقوم الطائر بابتلاع الأفعى حية، والتي تعد الأخطر في العالم، حسب الموقع.
هذا النوع من الأفاعي واسع الانتشار في أفريقيا وتسبب لدغتها آلاما حادة تليها بثور دموية، وتكون نتيجته قاتلة في بعض الأحيان.
أما بالنسبة لطائر أبو قرن الأرضي الجنوبي، فهو يعيش في السافانا الأفريقية ويتغذى على الحشرات وعلى الضفادع والسحالي، بالإضافة إلى الثعابين.
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