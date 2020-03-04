مقتل واصابة اربعة من الحشد الشعبي بهجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل عنصرين من الحشد الشعبي واصابة اثنين آخرين بهجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عنصرين من الحشد الشعبي قتلا واصيب اثنين آخرين بهجوم لداعش بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

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