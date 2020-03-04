تبث السومرية بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج المناورة.
وتستضيف فيها وزير المالية فؤاد حسين، الذي سيكشف كواليس المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي قبل تقديم اعتذاره عن التكليف.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في (2 اذار 2020)، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مشيراً الى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالاصلاح ووضعت العراقيل امام ولادة الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل في المناورة.. فؤاد حسين يكشف كواليس المفاوضات مع علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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