الخارجية تكشف حقيقة اصابة موظفين لديها بفيروس كورونا

نفت وزارة الخارجية، الاربعاء، إصابة أي من موظفيها بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي نفياً مؤكداً إصابة أي من موظفي وزارة الخارجية بفايروس كورونا". وأضاف أن "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو أخبار عارية عن الصحة".



واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة. واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.

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