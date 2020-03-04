ارتفاع عدد الوفيات بإيطاليا بسبب كورونا إلى 107 أشخاص

أفادت وكالة "رويترز" بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا إلى 107، مشيرة إلى أن عدد الإصابات تجاوز 000 3 حالة.
وأضافت أن عدد المصابين في إيطاليا وصل إلى حوالي 3090 حالة، وهي تعد النسبة الأعلى في أوروبا، مشيرة إلى أن من بين المصابين، 276 قد تعافوا بالكامل.
وقررت السلطات الإيطالية اليوم تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.
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