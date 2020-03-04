الإعلام الأمني تعلن اعتقال ستة 'ارهابيين' بينهم هدف مهم في كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز مكافحة الارهاب يفكك شبكة إرهابية في كركوك ويلقي القبض على 6 من الإرهابيين بينهم أحد الأهداف المهمة التي سيعلن عنها لاحقا".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة قامت بها تشكيلات الجهاز"، مشيرا الى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات استهداف المواطنين الأبرياء في مناطق الرياض والعباسي وبلدروز".



واعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، عن تفكيك شبكة "إرهابية" مسؤولة عن استهداف المواطنين في كركوك.