بوتين: أخبار استفزازية وراء هلع كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حالة الهلع من فيروس كورونا الجديد في روسيا هي نتيجة لأخبار «زائفة استفزازية» من الخارج.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول إنه جار احتواء الفيروس، وإن الوضع ليس حرجا في روسيا. وقال بوتين إن التقارير الإعلامية بشأن تهديد الفيروس في روسيا تهدف إلى بث الذعر بين السكان. وأكد أن «هذه الأخبار الزائفة الاستفزازية يتم بثها في الغالب من الخارج».
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