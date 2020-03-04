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ترمب يتحدى الديمقراطيين.. وبايدن: سأهزمه في نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر المقبل، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مؤكدا خلال تجمع في لوس أنجلوس «إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل».

في المقابل، أعلن ترمب تحديه لأي مرشح ديمقراطي يصعد لمواجهته في الانتخابات، وقال إنه يتطلع لإجراء مناظرات في وقت لاحق من العام الحالي مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن هوية من سيتأهل ويفوز بترشح الحزب الديمقراطي.

وصرح ترمب للصحفيين خار ج البيت الأبيض «سأواجه أي شخص»، وأكد أنه سيناظر «أي مرشح منهم»، وأضاف سريعا وهو يضحك «بكل سرور».

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وكان الرئيس الأمريكي أعلن فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري، ضمن ما يعرف بـ»الثلاثاء الكبير»، في نتيجة غير مفاجئة، حيث إنه يخوض الانتخابات بدون منافسة تقريبا.

وشكر في تغريدات عبر حسابه على تويتر ولايات فيرومونت ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وماساتشوستس وتينيسي ومين. وفي بعض الولايات، مثل فرجينيا، ألغى الحزب الانتخابات التمهيدية وسط وضوح الرؤية بفوز ترمب، حيث لا يواجه منافسين جديين في الانتخابات التمهيدية.

وفاز جو بايدن حتى أمس في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في 3 ولايات، حسب استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت الاستطلاعات بفوز بايدن في ولايات فرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو وماساتشوستس، مقابل فوز ساندرز في ولايات فيرمونت وكولورادو ويوتا وكاليفورنيا.