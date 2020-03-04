مصر تتصدى لعمل إرهابي.. وتنفذ حكم الإعدام في عشماوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
فيما أعلن المتحدث العسكري المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب صباح أمس، أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما إرهابيا استهدف كمينا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأرفق المتحدث العقيد تامر الرفاعي الخبر، الذي نشره على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تضمن سردا لـ 14 جريمة أدين بها عشماوي (جنرال الإرهاب)، من بينها «مذبحة الفرافرة» واستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.
وكان القضاء المصري أصدر أحكاما نهائية بحق عشماوي آخرها حكم بالإعدام صدر قبل أيام، وأعيد الإرهابي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في أكتوبر من عام 2018 في درنة شرقي ليبيا.
على صعيد آخر، ذكر مصدر أمني، أن قوات الأمن تصدت لمسلحين هاجموا كمين سن الجبل جنوبي رفح، حيث جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل «4 إرهابيين وإصابة 4 آخرين»، بينما أصيب أربعة من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم.
عشماوي.. جنرال الإرهاب
- عمل ضابطا في الجيش المصري
- طرد عام 2012 بسبب آرائه المتشددة
- انضم إلى جماعة »أنصار بيت المقدس« في سيناء
- انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في 2014
- ارتكب 14 جريمة إرهابية في مصر
- هرب إلى ليبيا قبل أن يقبض عليه هناك
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