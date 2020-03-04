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التحالف يحبط عملا إرهابيا يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب

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التحالف يحبط عملا إرهابيا يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، على مسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون اليمنية.

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وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم الإرهابي وقعت أمس الأول عند الساعة 14:39 أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق، غير المأهول ويتم التحكم به من بعد.

وأضاف «التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديدا استراتيجيا للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز».

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما تدعو قيادة القوات المشتركة للتحالف الشركاء الدوليين لتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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