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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بحملة إعدامات وجرائم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بتنفيذ إعدامات بحق المدنيين، وتصفية الجرحى، وتنفيذ اعتقالات طالت الأطباء والموظفين، ومداهمة المنازل عقب سيطرتها على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تقارير ميدانية من الحزم في الجوف، تؤكد ارتكاب الميليشيات جرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى في مستشفى الحزم واختطافات واعتقالات للكادر الطبي وأكاديميين وموظفين في المكاتب التنفيذية.

ولفت إلى مداهمة الميليشيات لعشرات المنازل بمشاركة الزينبيات وترويع الأطفال والنساء، واقتحام ونهب المحال التجارية. وأشار إلى أن التقارير أكدت نزوح أكثر من 25 ألفا من المدنيين من الشيوخ والنساء والأطفال في أكبر موجة نزوح في المدينة منذ 2014، مرجعا ذلك إلى عمليات الانتقام والتنكيل التي مارستها الميليشيات الحوثية دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني، وتحصن الميليشيات بمن تبقى من المدنيين ومنعهم من مغادرة المدينة، وفق تعبيره.

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وفي السياق أكد مدير عام مكتب وزارة الإعلام اليمنية بالجوف، يحيى قمع، أن ميليشيات الحوثي أعدمت اثنين من الأطباء بمكتب الصحة بالحزم، كما قامت بقتل فلاح وإصابة آخر من أبناء محافظة صعدة، في نقطة الجر بمدينة الحزم، وأضاف «الحوثيون قاموا أيضا بإعدام ثلاثة مواطنين بمدينة الحزم، من أبناء قبيلة المهاشمة».

وأكدت الحكومة اليمنية أن استعدادات يجري ترتيبها لاستعادة السيطرة على مدينة الحزم بمركز محافظة الجوف، وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال اتصال بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «سبأ»، إن القيادة السياسية لن تألو جهدا حتى تدحر الانقلاب الحوثي.

وكان عدد من وزراء الحكومة الشرعية وصل مأرب عقب توجيهات الرئيس هادي بعودة الحكومة إلى داخل البلاد، وأكد أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد بالحكومة في تغريدة على تويتر «من مأرب النصر.. وصلنا مع الفريق الحكومي بتوجيهات من الرئيس»، وأضاف «ستظل مأرب السد المنيع ضد تتار العصر».

إلى ذلك تمكنت وحدات القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الشريجة بمديرية كرش من التصدي لهجوم عنيف من قبل الميليشيات الحوثية على مواقع الضواري.

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