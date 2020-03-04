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رئيس كوريا يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول ألغى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، جولة كانت مقررة للإمارات ومصر وتركيا على خلفية انتشار فيروس كورونا عالميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كانج مين سيوك أن الرئيس الكوري الجنوبي سيجري بدلا من ذلك اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء الدول الثلاث لبحث سبل التعاون في مكافحة الفيروس.



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