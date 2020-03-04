الربيعة يستعرض جهود السعودية الإنسانية مع مسؤولين أمميين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض، مجموعة من اللقاءات الهامة مع مسؤولين دوليين لخدمة العمل الإنساني العالمي، على هامش لقاءات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وبحث الربيعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، البرامج الطبية والصحية المنفذة بين الجانبين في كل من اليمن وسوريا وبنغلاديش وغيرها من بلدان العالم.

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وأشاد تيدروس أدهانوم بالشراكة الرائعة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية وعمل المركز الدائب لتحسين الوضع الصحي، وإيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين في أنحاء العالم.

والتقى الربيعة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في دول العالم.

وعقد لقاء مع نائب المدير العام للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية الدكتور مايكل كوهيلر، لاستعراض التعاون والتنسيق المشترك بينهما لدعم العمل الإنساني حول العالم، كما عقد لقاء مماثلا مع مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة جنيفر تاونسون.