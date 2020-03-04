1216 حقيبة شتوية هدية من السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - البقاع

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية غنى الخيرية أمس، 1,216 حقيبة شتوية و2,432 بطانية، استفاد منها 1,216 عائلة بمختلف الجنسيات في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية.

وتأتي المبادرة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.