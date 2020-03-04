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اجتماع تشاوري لوزراء خارجية العرب بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، قبيل انطلاق الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي.

ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، حيث ركز على تنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية التي تعقد برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق.