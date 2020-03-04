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مشروعان سعوديان لعلاج المصابين في أحداث عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض، عدن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروعين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين في أحداث عدن الأخيرة، بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن.

ووقع المشروعين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، إذ يتم بموجبهما تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

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وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه ضمن مبادرة «استجابة» التي أطلقها المركز، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، فقد وقع المركز مشروعين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن بقيمة 320 ألف دولار أمريكي، بالشراكة مع مجموعة مستشفيات الوالي ومستشفى صابر بمحافظة عدن.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 100 جريح، مبينا أن هذه الاتفاقيات ساعدت القطاع الصحي بتقديم خدماته في اللحظات الأولى لوقوع الإصابة مما أسهم في الحد من مضاعفات الإصابة، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتوطين الخدمات الصحية داخل اليمن، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأكد حرص المركز على برامجه الصحية لجميع اليمنيين.

وعلى صعيد متصل، موّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي، حيث وقع المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد، ورئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية وردة السيد، مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع الذي يستهدف جميع مديريات عدن.