وزير الصناعة ومستشار ظريف في مرمى كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أفاد تقرير إخباري إيراني أمس، بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا المتحور الجديد «كوفيد 19-».
ونقل موقع «عصر إيران»، عن مصدر وصفه بالمطلع، أنه كان تم نقل رحماني في البداية إلى مستشفى الإمام الخميني بطهران، ولكن جرى لاحقا نقله إلى مستشفى آخر، وأضاف الموقع أن صحة الوزير تتحسن.
ورحماني هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفيروس، في حين تحدثت أنباء سابقة عن إصابة 23 من أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بالفيروس.
وأكدت مصادر إعلامية إيرانية إصابة حسين شيخ الإسلام، مستشار سابق لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وكتب مدير موقع انتخاب الإخباري، مصطفى فقيهى، على حسابه على تويتر «بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية، قد تأثر أيضا بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسؤولين المصابين»، وعاد لاحقا ليوضح في تغريدة أخرى أن «شيخ الإسلام لم يعد مستشارا منذ عام، وهو الآن مساعد الشؤون الدولية في الجامعة الحرة».
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت إصابة أحد موظفي مكتبها في العاصمة الإيرانية طهران، فيما أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الإيراني (ملي) ورئيس جمعية البنوك، محمد رضا حسين زاده، وفاة أربعة من موظفي البنوك الإيرانية جراء الإصابة بكورونا. وكتب على انستجرام، أن «أربعة من موظفي البنوك الإيرانية توفوا بسبب كورونا“، مضيفا أن الأشخاص المتوفين يعملون في المصرف ”التجاري، ورفاه، والإسكان، والوطني“.
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