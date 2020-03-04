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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم تتح الفرصة أمام المفتشين الدوليين للوصول إلى موقعين غير معلنين.
جاء ذلك نقلا عن تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الصحيفة إنها حصلت عليهما.
وأضافت أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد بلغ 1020 كجم، ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إيران إلى التعاون مع الوكالة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير لها إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر يناير الماضي.
وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها «عددا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي».
كانت هذه تفاصيل خبر فاينانشيال تايمز: إيران ضاعفت اليورانيوم 3 مرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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