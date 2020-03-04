تواترت أخبار عن هروب نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، وأصدرت وزارة الداخلية السودانية، بيانا توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة حول هروب بعض قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير من سجن كوبر.
ونفت الوزارة في البيان، الأنباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البشير من سجن كوبر.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: "لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي في الخرطوم بحري (كوبر)، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعات".
وبحسب صحيفة "التحرير" السودانية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع أنباء عن محاولة هروب القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة نفايات من سجن كوبر، ومحاولة آخرين أيضا للهروب من السجن
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن هروب قيادات نظام البشير من «سجن كوبر» .. بيان عاجل من الداخلية السودانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.