واشنطن ترفع العقوبات المفروضة على السودان بالكامل

أعلن البنك المركزي السوداني، أنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وأكد محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن العقوبات المفروضة على بلاده بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين عن واشنطن في 12 أكتوبر2017.

وأضاف: "بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".