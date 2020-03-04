قرار جديد من السعودية بشأن العمرة وزيارة المسجد النبوي

قالت قناة "العربية"، في خبر عاجل لها، أن المملكة العربية السعودية أعلنت إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا، بسبب فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادًا لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فتقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

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وأضاف أن هذا القرار سيتم مراجعته بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

يأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (19-COVID) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.

كما يأتي اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.