جنبلاط: التحية لغسان سلامه الذي حاول جاهدا التوصل إلى حل في ليبيا

وجه النائب السابق التحية للمبعوث الأممي المستقيل إلى ليبيا غسان سلامه، الذي "حاول جاهداً الوصول إلى حل في ليبيا".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد جنبلاط أن سلامة "حاول جاهدا التوصل إلى حل في ليبيا يضمن الحد الأدنى من الاستقرار ويرسي قواعد الحوار من اجل الحل السياسي واقرار السلم، لكنه اصطدم بالواقع المرير لمصالح الدول واحلام الإمبراطوريات المتجددة دائما وأبدا على حساب الشعوب فزرعوا الألغام وفجروا التسوية في كل مكان".
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