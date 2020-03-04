تجار وأصحاب المحلات بسوق بعلبك دعوا للإقفال والإعتصام غدا احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

دعا تجار وأصحاب المحلات في سوق ​بعلبك​ التجاري، إلى الإقفال غدًا والإعتصام في ساحة السراي عند الساعة العاشرة قبل الظهر، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ بشكل جنوني، وعلى الوضع المعيشي الصعب في المدينة.

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