الجيش: دورية راجلة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه الساعة 11:35، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها سبعة عناصر على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى 30 مترًا ولمدّة 15 دقيقة، من ثمّ عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة".
وأوضحت في بيان، أنّ "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة قد اتخذت الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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