النشرة: إقفال محال الصيرفة في شارع رياض الصلح بصيدا احتجاجا على التلاعب بسعر صرف الدولار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"إقفال محلات الصيرفة في شارع رياض الصلح في صيدا، احتجاجًا على التلاعب بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي، بعدما لامس 2659 ليرة لبنانية".

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