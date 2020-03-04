قطار التقى سفيرة تشيكيا ووفدا من البنك الدولي وأكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين

إلتقى وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار في مكتبه في الوزارة، وفدًا من "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار، وجرى استكمال البحث في مشاريع "البنك الدولي" المنفّذة بالتعاون مع وزارة البيئة.
وثمّن قطار "أهميّة التعاون مع الشركاء الدوليّين"، معربًا عن تقديره لـ"الجهود الّتي يبذلها "البنك الدولي" من أجل البيئة والتنمية المستدامة في لبنان".
كمال التقى سفيرة تشيكيا في لبنان ميكايلا فروكوفا، في زيارة بروتوكولية، وتمّ التداول في العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصًا ما يتعلّق بالتنمية الإدارية وبرنامج الحكومة الإلكتروني.
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