قطار التقى سفيرة تشيكيا ووفدا من البنك الدولي وأكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين

إلتقى وزير البيئة والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في الوزارة، وفدًا من "​البنك الدولي​" برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​ ساروج كومار، وجرى استكمال البحث في مشاريع "البنك الدولي" المنفّذة بالتعاون مع ​وزارة البيئة​.

وثمّن قطار "أهميّة التعاون مع الشركاء الدوليّين"، معربًا عن تقديره لـ"الجهود الّتي يبذلها "البنك الدولي" من أجل البيئة والتنمية المستدامة في ​لبنان​".

كمال التقى سفيرة ​تشيكيا​ في لبنان ميكايلا فروكوفا، في زيارة بروتوكولية، وتمّ التداول في العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصًا ما يتعلّق بالتنمية الإدارية وبرنامج الحكومة الإلكتروني.